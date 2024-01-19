Кулеба анонсировал вероятный разговор Зеленского и Си Цзиньпиня

Си Цзиньпинь на параде НОАК в Пекине. Фото иллюстративное: REUTERS/Thomas Peter

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине сейчас идет работа над диалогом нашей страны с Китаем. Целью является организация телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем Компартии Китая Си Цзиньпинем.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

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"Сейчас мы стараемся, работаем над организацией еще одного телефонного разговора между лидерами Китая и Украины, потому что есть вещи, о которых они могут поговорить, а именно Формула мира, предложенная президентом Зеленским как способ восстановления справедливого и крепкого мира в Украине", — сказал он.

Напомним, что ранее правительство Си Цзиньпиня отказалось встречаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе. Туда должен был прибыть премьер-министр Китая Ли Цян, на что отреагировал глава государства, заявив, что встреча не состоялась только "при отсутствии" главы правительства Поднебесной.

В то же время китайские государственные банки ужесточают контроль за операциями, связанными с Россией, в ответ на предупреждение США о возможности вторичных санкций за нарушение ограничений. Известно, что минимум два крупных банка Китая в последнее время пересматривают свои деловые отношения с РФ.

Также недавно пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что в Китае поддерживают все усилия, которые помогут восстановлению мира в Украине. Позиция Китая относительно "кризиса в Украине" последовательная и четкая с самого начала, ее суть заключается в поиске решения путем переговоров.