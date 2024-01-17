ЗМІ написали про відмову Китаю зустрічатися з Зеленським у Давосі — президент відповів

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Давос. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Уряд держсекретаря Компартії Китаю Сі Цзіньпіня відмовився зустрічатися з Президентом України Володимиром Зеленським у швейцарському Давосі. Туди мав прибути прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, на що відреагував голова держави.

Про це повідомляє Politico.

Читайте також:

Чому Китай не прибув у Давос

Як зазначив один зі співрозмовників видання, Піднебесна відхилила запит Києва про зустріч під час взаємних візитів до Швейцарії. Інший американський урядовець заявив, що у Пекіні відмовилися від будь-яких зустрічей з українськими урядовцями після того, як Росія закликала Китай припинити дипломатичні зустрічі з Україною.

В Україні заперечили цю характеристику, та заявили, що в розкладі делегації не було зустрічі з делегацією Китаю, і про неї ніхто не просив. Водночас у Пекіні цю інформацію не коментували. Проте за словами європейського чиновника, у ЄС закликали Китай піти назустріч Україні, зазначивши, що зустріч у Швейцарії голови держави та очільника уряду Піднебесної мала б позитивний крок.

"Це остання ознака того, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни президента Росії Володимира Путіна проти України. Натомість він став на бік Росії, забезпечуючи її сили матеріалами для військового використання, які підтримували військові зусилля Москви, попри тиск і санкції Заходу", — йдеться у публікації.

Реакція Зеленського

Проте як заявив сам український президент, зустріч з китайським прем'єром відбулася лише через його відсутність.

"Є прем'єр Китаю - тоді наш прем'єр з ним зустрінеться. Я б з радістю зустрівся з лідером Китаю. Наскільки я знаю, Сі Цзіньпінь приймає рішення, а в Україні я приймаю рішення. Мені не потрібні діалоги будь-які, мені потрібні важливі рішення від лідерів, які приймають ці рішення", — сказав президент на підсумковій конференції в Давосі.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський відреагував на гучну заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні. За словами гаранта, Путін ніколи не зупинятиметься, а Трампу слід спочатку подумати, а потім говорити.

Також голова держави заявив, що країнам Заходу не варто експериментувати з постачанням допомоги для України. Якщо наша держава програє війну, то почнеться велика криза у Європі та війна між Північноатлантичним альянсом та Росією.