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СМИ написали об отказе Китая встречаться с Зеленским в Давосе — президент ответил

17 января 2024 19:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СМИ написали об отказе Китая встречаться с Зеленским в Давосе — президент ответил
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Давос. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Правительство госсекретаря Компартии Китая Си Цзиньпиня отказалось встречаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе. Туда должен прибыть премьер-министр Китая Ли Цян, на что отреагировал глава государства.

Об этом сообщает Politico.

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Как отметил один из собеседников, Поднебесная отклонила запрос Киева о встрече во время взаимных визитов в Швейцарию. Другой американский чиновник заявил, что в Пекине отказались от каких-либо встреч с украинскими чиновниками после того, как Россия призвала Китай прекратить дипломатические встречи с Украиной.

В Украине отрицали эту характеристику и заявили, что в расписании делегации не было встречи с делегацией Китая, и о ней никто не просил. В то же время в Пекине эту информацию не комментировали. Однако, по словам европейского чиновника, в ЕС призвали Китай пойти навстречу Зеленскому, отметив, что встреча в Швейцарии главы государства и главы правительства Поднебесной имела бы положительный шаг.

"Это последний признак того, что Китай не намерен добиваться прекращения полномасштабной войны президента России Владимира Путина против Украины. Вместо этого он принял сторону России, обеспечивая ее силы материалами для военного использования, которые поддерживали военные усилия Москвы, несмотря на давление и санкции Запада", — говорится в публикации.

Реакция Зеленского

Однако, как заявил сам украинский президент, встреча с китайским премьером состоялась лишь из-за его отсутствия.

"Есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпинь принимает решения, а в Украине я принимаю решения. Мне не нужны диалоги любые, мне нужные важные решения от лидеров, которые принимают эти решения", — сказал президент на итоговой конференции в Давосе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на громкое заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине. По словам гаранта, Путин никогда не будет останавливаться, а Трампу нужно сначала подумать, а потом говорить.

Также глава государства заявил, что странам Запада не стоит экспериментировать с поставкой помощи для Украины. Если наше государство проиграет войну, начнется большой кризис в Европе и война между Североатлантическим альянсом и Россией.

Владимир Зеленский
Китай
Швейцария
Давос
давос2024

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