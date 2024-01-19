Кулеба анонсував ймовірну розмову Зеленського та Сі Цзіньпіня

Сі Цзіньпінь на параді НВАК у Пекіні. Фото ілюстративне: REUTERS/Thomas Peter

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні наразі йде роботи над діалогом нашої країни з Китаєм. Метою є організація телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з держсекретарем Компартії Китаю Сі Цзіньпінем.

Про це він повідомив в інтерв'ю Bloomberg.

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"Зараз ми намагаємося, працюємо над організацією ще однієї телефонної розмови між лідерами Китаю та України, тому що є речі, про які вони можуть поговорити, а саме Формула миру, запропонована президентом Зеленським як спосіб відновлення справедливого і міцного миру в Україні", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше уряд Сі Цзіньпіня відмовився зустрічатися з Президентом України Володимиром Зеленським у швейцарському Давосі. Туди мав прибути прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, на що відреагував голова держави, заявивши, що зустріч не відбулася лише "за відсутності" голови уряду Піднебесної.

Водночас китайські державні банки посилюють контроль за операціями, пов'язаними з Росією, у відповідь на попередження США щодо можливості вторинних санкцій за порушення обмежень. Відомо, що мінімум два значні банки Китаю останнім часом переглядають свої ділові відносини з РФ.

Також не так давно речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що у Китаї підтримують всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні. Позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна і чітка від самого початку, її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.