Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow У Китаї здивували новою заявою щодо війни в Україні arrow

У Китаї здивували новою заявою щодо війни в Україні

15 січня 2024 12:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Китаї здивували новою заявою щодо війни в Україні
Речниця МЗС Китаю Мао Нін. Фото: REUTERS/Tingshu Wang
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Китаї підтримують всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні. Позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна і чітка від самого початку, її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін на зустрічі щодо української Формули миру в Давосі, передає Укрінформ

Читайте також:

Китай підтримує всі зусилля для миру в Україні

Мао Нін заявила, що Китай підтримує зв'язки як з Росією, так і з Україною та буде продовжувати працювати з міжнародною спільнотою і відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання "кризи". У відомстві заявили, що з початку війни уряд КНР має чітку та послідовну позицію, яка полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.

"Ми вітаємо та підтримуємо всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні", — сказала дипломат.

Деякі країни хочуть бачити в РФ у Давосі для переговорів

Нещодавно Financial Time повідомив, що деякі незахідні країни  виступають за залученість Росії до процесу обговорення закінчення війни в Україні. Партнери нашої держави відповіли, що країни, які розвиваються і мають зв'язки з Росією, повинні використати свій вплив на Москву.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче залучити Китай до участі у мирних перемовинах. Саме ця мирна угода, може покласти край війні між Росією та Україною.

Китай
переговори
Давос
перемир'я
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі