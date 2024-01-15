У Китаї здивували новою заявою щодо війни в Україні

Речниця МЗС Китаю Мао Нін. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

У Китаї підтримують всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні. Позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна і чітка від самого початку, її суть полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін на зустрічі щодо української Формули миру в Давосі, передає Укрінформ.

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Мао Нін заявила, що Китай підтримує зв'язки як з Росією, так і з Україною та буде продовжувати працювати з міжнародною спільнотою і відігравати конструктивну роль у пошуку шляхів політичного врегулювання "кризи". У відомстві заявили, що з початку війни уряд КНР має чітку та послідовну позицію, яка полягає в пошуку рішення шляхом переговорів.

"Ми вітаємо та підтримуємо всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні", — сказала дипломат.

Деякі країни хочуть бачити в РФ у Давосі для переговорів

Нещодавно Financial Time повідомив, що деякі незахідні країни виступають за залученість Росії до процесу обговорення закінчення війни в Україні. Партнери нашої держави відповіли, що країни, які розвиваються і мають зв'язки з Росією, повинні використати свій вплив на Москву.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче залучити Китай до участі у мирних перемовинах. Саме ця мирна угода, може покласти край війні між Росією та Україною.