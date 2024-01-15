В Китае удивили новым заявлением о войне в Украине

Представитель МИД Китая Мао Нин. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

В Китае поддерживают все усилия, которые помогут обновлению мира в Украине. Позиция Китая относительно "кризиса в Украине" последовательная и четкая с самого начала, ее суть заключается в поиске решения путем переговоров.

Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин на встрече по украинской Формуле мира в Давосе, передает Укринформ.

Читайте также:

Китай поддерживает все усилия для мира в Украине

Мао Нин заявила, что Китай поддерживает связи как с Россией, так и с Украиной и будет продолжать работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в поиске путей политического урегулирования "кризиса". В ведомстве заявили, что с начала войны у правительства КНР есть четкая и последовательная позиция, которая заключается в поиске решения путем переговоров.

"Мы приветствуем и поддерживаем все усилия, которые помогут обновлению мира в Украине", — сказала дипломат.

Некоторые страны хотят видеть в РФ в Давосе для переговоров

Недавно Financial Time сообщил, что некоторые незападные страны выступают за вовлеченность России в процесс обсуждения окончания войны в Украине. Партнеры нашего государства ответили, что развивающиеся страны, имеющие связи с Россией, должны использовать свое влияние на Москву.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет привлечь Китай к участию в мирных переговорах. Именно это мирное соглашение может положить конец войне между Россией и Украиной.