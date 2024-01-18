Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow У Києві одну з міських вулиць назвали іменем загиблого голови МВС Монастирського arrow

У Києві одну з міських вулиць назвали іменем загиблого голови МВС Монастирського

18 січня 2024 22:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Києві одну з міських вулиць назвали іменем загиблого голови МВС Монастирського
Колишній міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні у Києві під час сесії столичної міської ради, одну з міських вулиць назвали на честь загиблого міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Його ім'я тепер носить колишня вулиця Сурикова у Солом'янському районі столиці.

Про це повідомила депутатка від політсили "Слуга народу" Галина Янченко.

Читайте також:

Вулиця імені Дениса Монастирського

За словами політикині, рік тому вона внесла до Київради відповідну пропозицію. Зібравши 150 підписів від нардепів, вони звернулися до міськради столиці.

"Сьогодні депутати Київради проголосували за перейменування вулиці Сурикова у Києві на вулицю Дениса Монастирського. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб зберегти памʼять про Дениса", — написала вона у Facebook.

Допис Янченко. Джерело: Facebook Галини Янченко

Загибель Дениса Монастирського — що відомо

Відзначимо, що Денис Монастирський був нардепом фракції "Слуга народу" протягом 2019-2021 років, очолював комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, а у липні 2021-го року очолив Міністерство внутрішніх справ. Політик загинув 18 січня 2023 року в авіакатастрофі, коли біля дитячого садка у Броварах розбився гелікоптер ДСНС, на якому перебував Монастирський. Разом з ним також перебували його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, та ще шестеро людей. Всі ті, хто перебував на борту, загинули.

Нагадаємо, що раніше Київська міська рада провела пленарне засідання другої сесії IX скликання з приводу чергової дерусифікації з метою увіковічення українських Героїв. Таким чином, у столиці перейменували ще 29 вулиць та провулків, які отримали нову назву.

Водночас до роковин авіакатастрофи в Броварах, яка сталася 18 січня 2023 року, вийшов фільм "Незавершений політ". Документалка розкриває життя Дениса Монастирського, його роль у війні, ідеї та винаходи, які корисні Україні після його смерті. 

Київ
Слуга народу
Україна
Денис Монастирський
нардепи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі