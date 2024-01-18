У Києві одну з міських вулиць назвали іменем загиблого голови МВС Монастирського

Колишній міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Фото: УНІАН

Сьогодні у Києві під час сесії столичної міської ради, одну з міських вулиць назвали на честь загиблого міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Його ім'я тепер носить колишня вулиця Сурикова у Солом'янському районі столиці.

Про це повідомила депутатка від політсили "Слуга народу" Галина Янченко.

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За словами політикині, рік тому вона внесла до Київради відповідну пропозицію. Зібравши 150 підписів від нардепів, вони звернулися до міськради столиці.

"Сьогодні депутати Київради проголосували за перейменування вулиці Сурикова у Києві на вулицю Дениса Монастирського. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб зберегти памʼять про Дениса", — написала вона у Facebook.

Допис Янченко. Джерело: Facebook Галини Янченко

Загибель Дениса Монастирського — що відомо

Відзначимо, що Денис Монастирський був нардепом фракції "Слуга народу" протягом 2019-2021 років, очолював комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, а у липні 2021-го року очолив Міністерство внутрішніх справ. Політик загинув 18 січня 2023 року в авіакатастрофі, коли біля дитячого садка у Броварах розбився гелікоптер ДСНС, на якому перебував Монастирський. Разом з ним також перебували його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, та ще шестеро людей. Всі ті, хто перебував на борту, загинули.

Нагадаємо, що раніше Київська міська рада провела пленарне засідання другої сесії IX скликання з приводу чергової дерусифікації з метою увіковічення українських Героїв. Таким чином, у столиці перейменували ще 29 вулиць та провулків, які отримали нову назву.

Водночас до роковин авіакатастрофи в Броварах, яка сталася 18 січня 2023 року, вийшов фільм "Незавершений політ". Документалка розкриває життя Дениса Монастирського, його роль у війні, ідеї та винаходи, які корисні Україні після його смерті.