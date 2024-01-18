В Киеве одну из городских улиц назвали именем погибшего главы МВД Монастырского

Бывший министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Фото: УНИАН

Сегодня в Киеве во время сессии столичного городского совета одну из городских улиц назвали в честь погибшего министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Его имя теперь носит бывшая улица Сурикова в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщила депутат от политсилы "Слуга народа" Галина Янченко.

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Улица имени Дениса Монастырского

По словам политика, год назад она внесла в Киевсовет соответствующее предложение. Собрав 150 подписей от нардепов, они обратились в горсовет столицы.

"Сегодня депутаты Киевсовета проголосовали за переименование улицы Сурикова в Киеве на улицу Дениса Монастырского. Это меньшее, что мы можем сделать, чтобы сохранить память о Денисе", — написала она в Facebook.

Сообщение Янченко. Источник: Facebook Галины Янченко

Гибель Дениса Монастырского — что известно

Отметим, что Денис Монастырский был нардепом фракции "Слуга народа" в течение 2019-2021 годов, возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, а в июле 2021-го возглавил Министерство внутренних дел. Политик погиб 18 января 2023 года в авиакатастрофе, когда у детского сада в Броварах разбился вертолет ГСЧС, на котором находился Монастырский. Вместе с ним также находились его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и еще шесть человек. Все находившиеся на борту погибли.

Напомним, ранее Киевский городской совет провел пленарное заседание второй сессии IX созыва по поводу очередной дерусификации с целью увековечения украинских Героев. Таким образом, в столице переименовали еще 29 улиц и переулков, получивших новое название.

В то же время к годовщине авиакатастрофы в Броварах, которая произошла 18 января 2023 года, вышел фильм "Незавершенный полет". Документалка раскрывает жизнь Дениса Монастырского, его роль в войне, идеи и изобретения, полезные Украине после его смерти.