Кулеба у Давосі відповів, чи буде Україна розвивати відносини з Китаєм

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

На дискусійній панелі "Український Дім" у Давосі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що держава прагне налагоджувати відносини з Китаєм. Проте міністр вважає, що війна в Україні не входить до стратегічних інтересів Китаю.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Налагодження відносин України та Китаю

За словами Кулеби він не вірить, що бойові дії в Україні входять до стратегічних інтересах Китаю. Як вказує глава МЗС, наразі Китай зосереджений на економічному розвитку своїх регіонів.

Також Кулеба наголосив, що Україна працюватиме над підтриманням та розвитком політичних відносин між Україною та Китаєм.

"Я не вірю, що ця війна у стратегічних інтересах Китаю. Наразі він йде у руслі цих подій, він зосередився на економіці та розвитку регіонів. Але ми хочемо говорити з Китаєм. Він зацікавлений у незалежній та процвітаючій Україні", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував тиск на Україну з боку Заходу щодо переговорів з Росією. На його твердження, тиску з боку США немає.

Додамо, у Давосі Дмитро Кулеба порівняв війну в Україні та Газі. За його словами, різниця полягає в тому, що війна на Близькому Сході дала деяким країнам інструменти, щоби відмовитися від допомоги Україні.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що країнам Заходу не варто експериментувати з постачанням допомоги для України. Якщо наша держава програє війну, то почнеться велика криза у Європі і війна між Північноатлантичним альянсом та Росією.