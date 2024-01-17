Кулеба в Давосе ответил, будет ли Украина развивать отношения с Китаем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

На дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что государство стремится налаживать отношения с Китаем. Однако министр считает, что война в Украине не входит в стратегические интересы Китая.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Кулебы, он не верит, что боевые действия в Украине входят в стратегические интересы Китая. Как указывает глава МИД, в настоящее время Китай сосредоточен на экономическом развитии своих регионов.

Также Кулеба подчеркнул, что Украина будет работать над поддержанием и развитием политических отношений между Украиной и Китаем.

"Я не верю, что эта война в стратегических интересах Китая. Пока он идет в русле этих событий, он сосредоточился на экономике и развитии регионов. Но мы хотим говорить с Китаем. Он заинтересован в независимой и преуспевающей Украине", — отметил Кулеба.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал давление на Украину со стороны Запада по переговорам с Россией. По его утверждению, давления со стороны США нет.

Добавим, в Давосе Дмитрий Кулеба сравнил войну в Украине и Газе. По его словам, разница в том, что война на Ближнем Востоке дала некоторым странам инструменты, чтобы отказаться от помощи Украине.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Запада не следует экспериментировать с поставкой помощи для Украины. Если наше государство проиграет войну, начнется большой кризис в Европе и война между Североатлантическим альянсом и Россией.