Поддержка Украины - страны Веймарского треугольника сделали заявление по Украине

Главы МИД Германии, Франции и Польши. Фото: FRANCE DIPLOMACY

Страны Веймарского треугольника сделали заявление по Украине. Речь идет о том, что Европа не откажется от поддержки Украины и ведущую роль в этом должны сыграть именно они Польша, Франция, Германия. Следовательно, министры иностранных дел Франции, Германии и Польши намерены провести в ближайшее время расширенную встречу министров иностранных дел "Веймар + Украина".

Об этом в понедельник, 12 февраля, говорится в совместном заявлении по итогам встречи Веймарского треугольника.

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"В преддверии второй годовщины российского вторжения наша встреча происходит в то время, когда международные отношения характеризуются неоднозначностью, непредсказуемостью, неопределенностью и нестабильностью.

Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. На этом фоне наша цель — сделать Европейский Союз более сплоченным, сильным и способным реагировать на современные вызовы безопасности, на пути к союзу безопасности и обороны, что соответствует ожиданиям наших граждан. Мы также привержены сильному и объединенному НАТО", — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Россия стремится разбить ЕС и применяет для этого разные методы.

"Из-за дезинформации, кибератак и политического вмешательства. РФ остается наиболее значительной и прямой угрозой нашей безопасности, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе", — добавили участники треугольника.

Также Веймарский треугольник выразил "непреклонную решимость" в поддержке Украины.

"Столкнувшись с беспрецедентным ухудшением среды обитания в Европе из-за полномасштабной войны России против Украины, мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать Украину в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности и в отражении российской агрессии. В этой войне мы будем на карту. все возможное, чтобы российская незаконная агрессия потерпела поражение, и будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — добавили политики.

Веймарский треугольник призвал ЕС к принятию 13-го пакета санкций против России и к продвижению Украины к членству в ЕС в НАТО.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал союзников в Европе и Соединенных Штатах Америки оказать большую поддержку Украине. Он заверил, что помощь Киеву продолжится и будет достаточно большой.

Также Сенат США проголосовал за рассмотрение финансового пакета для Украины на сумму 95,3 млрд. долларов. При этом ранее Сенат не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.