Підтримка України - країни Веймарського трикутника зробили заяву щодо України

Глави МЗС Німеччини, Франці і Польщі. Фото: FRANCE DIPLOMACY

Країни Веймарського трикутника зробили заяву щодо України. Йдеться про те, що Європа не відмовиться від підтримки України і провідну роль в цьому мають відіграти саме вони — Польща, Франція, Німеччина. Відтак міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі мають намір провести найближчим часом розширену зустріч міністрів закордонних справ "Веймар + Україна".

Про це у понеділок, 12 лютого, йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі Веймарського трикутника.

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"Напередодні другої річниці російського вторгнення наша зустріч відбувається в час, коли міжнародні відносини характеризуються неоднозначністю, непередбачуваністю, невизначеністю і нестабільністю.

Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів. На цьому тлі наша мета - зробити Європейський Союз більш згуртованим, сильним і здатним реагувати на сучасні виклики безпеці, на шляху до союзу безпеки і оборони, що відповідає очікуванням наших громадян. Ми також віддані сильному і об'єднаному НАТО", — сказано у заяві.

Підкреслюється, що Росія прагне розбити ЄС та застосовує для цього різні методи.

"Через дезінформацію, кібератаки та політичне втручання. РФ залишається найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні", — додали учасники трикутника.

Також Веймарський трикутник висловив "непохитну рішучість" у підтримці України.

"Зіткнувшись з безпрецедентним погіршенням безпекового середовища в Європі через повномасштабну війну Росії проти України, ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати Україну в захисті її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності та у відбитті російської агресії. У цій війні на карту поставлені інтереси європейської безпеки. Ми зробимо все можливе, щоб російська незаконна агресія зазнала поразки, і будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — додали політики.

Веймарський трикутник закликав ЄС до ухвалення 13-го пакету санкцій проти Росії та до просування України до членства в ЄС в НАТО.

Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц закликав союзників у Європі та Сполучених Штатах Америки надати велику підтримку Україні. Він запевнив, що допомога Києву продовжиться і буде достатньо великою.

Також Сенат США проголосував за розгляд фінансового пакета для України на суму 95,3 млрд доларів. При цьому раніше Сенат не підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.