Если Камала Харрис выиграет президентскую гонку, она уволит ключевых назначенцев Байдена, — WSJ

Камала Харрис и Джо Байден. Фото: President Biden/X

После того как Джо Байден отказался от дальнейшего участия в президентской гонке, вице-президент США Камала Харрис заявила о намерении баллотироваться на пост президента США. В СМИ уже делают прогнозы по ее первым шагам в случае победы над Дональдом Трампом.

Вероятный сценарий развития событий в случае победы на выборах в США Камалы Харрис описывает издание The Wall Street Journal.

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Кто будет уволен в случае победы Харрис

В случае победы Камалы Харрис на выборах ключевые назначенцы Байдена будут уволены — такой прогноз делает WSJ со ссылкой на собственные источники.

"Свои должности наверняка потеряют советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Зато центральную роль в новой администрации будет играть Филипп Гордон, действующий советник Харрис по национальной безопасности", — пишет WSJ.

Также отмечается, что пока не понятно, какой вектор внешней политики выберет Харрис: ястребиный, как у Билла Клинтона, или более умеренный, как у Барака Обамы.

Напомним, 21 июля Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Впоследствии президент США заявил, кто вместо него будет участвовать в президентской гонке. Он полностью поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Также он призвал демократов победить Трампа.

Стало известно, что предвыборная кампания Камалы Харрис уже собрала 100 миллионов долларов. Самая значительная сумма средств была собрана в промежуток между воскресеньем, когда президент Джо Байден объявил о своем выходе из избирательной гонки, и вечером понедельника. Финансовые поступления организовал Национальный комитет Демократической партии вместе с его фондами по сбору средств.

Также мы писали, что известно о замене Джо Байдена — вероятной кандидатке в президенты США Камале Харрис, которая находится на посту вице-президента с 2020 года.