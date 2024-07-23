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Камала Гарріс звільнить призначенців Байдена у разі перемоги на виборах, — WSJ

23 липня 2024 23:44
Галина Шподарева - редактор
Якщо Камала Гарріс виграє президентські перегони, вона звільнить ключових призначенців Байдена, — WSJ
Камала Гарріс та Джо Байден. Фото: President Biden / X
Галина Шподарева - редактор

Після того як Джо Байден відмовився від подальшої участі у президентських перегонах, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про намір балотуватися на посаду президента США. У ЗМІ вже роблять прогнози щодо її перших кроків у разі перемоги над Дональдом Трампом. 

Ймовірний сценарій розвитку подій у разі перемоги на виборах у США Камали Гарріс описує видання The Wall Street Journal.

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У разі перемоги Камали Гарріс на виборах ключові призначенці Байдена будуть звільнені — такий прогноз робить WSJ із посиланням на власні джерела.

"Свої посади напевно втратять радник з національної безпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін. Натомість центральну роль в новій адміністрації відіграватиме Філіп Гордон, чинний радник Гарріс з національної безпеки", — пише WSJ.

Також зазначається, що поки не зрозуміло, який вектор зовнішньої політики обере Гарріс: яструбиний, як у Білла Клінтона, чи більш поміркований, як у Барака Обами.

Нагадаємо, 21 липня Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Згодом президент США заявив, хто замість нього братиме участь у президентських перегонах. Він повністю підтримав кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Також він закликав демократів перемогти Трампа. 

Стало відомо, що передвиборча кампанія Камали Гарріс вже зібрала 100 мільйонів доларів. Найзначніша сума коштів була зібрана в проміжок між неділею, коли президент Джо Байден оголосив про свій вихід з виборчих перегонів, і ввечері понеділка. Фінансові надходження організував Національний комітет Демократичної партії разом з його фондами для збору коштів.

Також ми писали, що відомо про заміну Джо Байдена — ймовірну кандидатку в президенти США Камалу Гарріс, яка перебуває на посаді віцепрезидентки з 2020 року.

Джо Байден США вибори Камала Гарріс президент Демократична партія Америка

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