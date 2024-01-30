Каким газом обеспечена Украина в течение действующего отопительного сезона — ответ Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, как Украина проходит действующий отопительный сезон. По его словам, обеспечение тепла в настоящее время используется исключительно путем добытого в Украине природного газа.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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По словам главы украинского правительства, "Нафтогазу" и "Укргазвидобутку" удалось увеличить объемы добычи газа на 11%, из-за чего Украина впервые проходит отопительный сезон за счет исключительно добытого в Украине газа.

"Хочу отметить и отметить, что "Нафтогаз" и "Укргазвидобуток" увеличили объемы добычи на 11%. Также открыли новые скважины добычи газа достаточно большого объема. Сейчас в наших хранилищах есть около 10 млрд кубометров газа", — сказал он.

Политик обратил внимание, что в настоящее время состояние украинской энергосистемы сбалансировано, а также увеличен импорт электроэнергии.

"Мы увеличили возможности импорта электроэнергии до 1,7 ГВт. Это достаточно мощный объем, который помогает нам сбалансировать нашу энергосистему во время российских атак и при необходимости балансировки. Благодаря работе наших Вооруженных сил, ПВО, наших героических энергетиков пройдем этот отопительный сезон стабильно, как было в предыдущие годы", — отметил премьер-министр.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль провел рабочую встречу в Ужгороде с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. По ее итогам стороны достигли согласия, что Словакия поддержит предоставление Украине 50 млрд евро от Евросоюза.

Также незадолго до этого премьер-министр заявил, что в Кабмине пока не стоит вопрос об увеличении цен на электроэнергию для украинцев.