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Чи підніматимуть в Україні тарифи на електроенергію — Шмигаль зробив заяву

30 січня 2024 14:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи підніматимуть в Україні тарифи на електроенергію — Шмигаль зробив заяву
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уряд України продовжує надавати підтримку сім'ям, зберігаючи тариф на електрику для мешканців. Поточний тариф становить 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину і залишається незмінним.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках засідання уряду.

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Повідомляється, що цієї зими Кабмін не планує вносити жодних змін до тарифів для населення.

На сьогодні у всіх областях країни електропостачання стабільне, і відключення не передбачається.

"Після того, як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти та додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації з мережею ENTSO-E", — сказав Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, попри атаки на українські енергетичні об'єкти, що продовжуються, особливо на сході країни, включаючи ракетні удари і атаки безпілотниками-камікадзе, в будинках українців зберігається електропостачання.

Раніше з'явилася непідтверджена інформація, що тариф на електрику для мешканців України може збільшитися вдвічі і досягти майже 6 гривень за кіловат-годину. Втім, у країні є необхідність збереження фінансової підтримки для тих, хто не зможе сплатити за збільшений тариф.

Також повідомлялося, що в Україні споживачі електроенергії почали зловживати можливістю не платити за світло. Найбільше боржників зараз у регіонах, які не мали системного впливу бойових дій, наприклад, у Чернівецькій області.

Денис Шмигаль
тарифи
комунальні послуги
українці
електроенергія
відключення світла
світло

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