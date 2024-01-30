Чи підніматимуть в Україні тарифи на електроенергію — Шмигаль зробив заяву

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Уряд України продовжує надавати підтримку сім'ям, зберігаючи тариф на електрику для мешканців. Поточний тариф становить 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину і залишається незмінним.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках засідання уряду.

Читайте також:

Тарифи на електроенергію

Повідомляється, що цієї зими Кабмін не планує вносити жодних змін до тарифів для населення.

На сьогодні у всіх областях країни електропостачання стабільне, і відключення не передбачається.

"Після того, як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти та додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації з мережею ENTSO-E", — сказав Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, попри атаки на українські енергетичні об'єкти, що продовжуються, особливо на сході країни, включаючи ракетні удари і атаки безпілотниками-камікадзе, в будинках українців зберігається електропостачання.

Раніше з'явилася непідтверджена інформація, що тариф на електрику для мешканців України може збільшитися вдвічі і досягти майже 6 гривень за кіловат-годину. Втім, у країні є необхідність збереження фінансової підтримки для тих, хто не зможе сплатити за збільшений тариф.

Також повідомлялося, що в Україні споживачі електроенергії почали зловживати можливістю не платити за світло. Найбільше боржників зараз у регіонах, які не мали системного впливу бойових дій, наприклад, у Чернівецькій області.