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Будут ли в Украине поднимать тарифы на электроэнергию — в Кабмине сделали заявление

30 января 2024 14:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Будут ли в Украине поднимать тарифы на электроэнергию — в Кабмине сделали заявление
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Правительство Украины продолжает оказывать поддержку семьям, сохраняя тариф на электричество для жителей. Текущий тариф составляет 2 гривны 64 копейки за киловатт-час и остается неизменным.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках заседания правительства.

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Сообщается, что этой зимой Кабмин не планирует вносить какие-либо изменения в тарифы для населения.

На сегодняшний день во всех областях страны электроснабжение стабильно, и отключения не предвидятся. 

"После того, как 50% энергосистемы поразили вражеские ракеты и дроны, мы провели масштабные ремонты и добавили энергетике 2,2 ГВт мощности. Также увеличили до 1,7 ГВт наши возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E", — сказал Шмыгаль.

Также премьер указал, что несмотря на продолжающиеся атаки на украинские энергетические объекты, особенно на востоке страны, включая ракетные удары и атаки беспилотниками-камикадзе, в домах украинцев сохраняется электроснабжение. 

Ранее появилась неподтвержденная информация, что тариф на электричество для жителей Украины может увеличиться в два раза и достигнуть почти 6 гривен за киловатт-час. Впрочем, в стране есть необходимость сохранения финансовой поддержки для тех, кто не сможет оплатить увеличенный тариф.

Также сообщалось, что в Украине потребители электроэнергии начали злоупотреблять возможностью не платить за свет. Больше всего должников сейчас в регионах, которые не имели системного влияния боевых действий, например, в Черновицкой области.

Денис Шмыгаль
тарифы
коммунальные услуги
украинцы
электроэнергия
отключения света
свет

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