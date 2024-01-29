В Раде анонсировали повышение тарифа на электроэнергию для населения

Народный депутат Сергей Нагорняк. Фото: Facebook/ Сергій Нагорняк

Тариф на электричество для жителей Украины может увеличиться в два раза и достигнуть почти 6 гривен за киловатт-час. Впрочем, в стране есть необходимость сохранения финансовой поддержки для тех, кто не сможет оплатить увеличенный тариф.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член Комитета по энергетическим и ЖКХ вопросам Сергей Нагорняк в интервью изданию "Телеграф".

Читайте также:

Повышение тарифа на электроэнергию для украинцев

Нардеп сообщил, что наше государство и международные партнеры должны помочь гражданам в такой ситуации. Однако следует осознавать, что государство не в состоянии обеспечить субсидии всем без исключения.

Также он отметил, что благодаря либерализации тарифов две государственные компании смогут прекратить субсидирование населения и через год накопить средства для завершения строительства 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС.

Кроме того, компания "Укргидроэнерго" сможет начать строительство Каневской ГАЭС мощностью 1000 МВт, стоимость которой оценивается в 1,2 млрд долларов.

Какой тариф на электроэнергию для украинцев сейчас

На данный момент тариф на электроэнергию для населения Украины составляет 2 гривны 64 копейки, в то время как рыночная стоимость электроэнергии варьируется от 5 до 6 гривен за киловатт-час, не учитывая тарифы на диспетчеризацию и доставку.

Напомним, в Украине потребители электроэнергии начали злоупотреблять возможностью не платить за свет. Больше всего должников сейчас в регионах, которые не имели системного влияния боевых действий, например в Черновицкой области.

Также сообщалось, что в Киеве 140 тысяч семей задолжали минимум за три месяца потребления электроэнергии. Большинство из них проживает с невысоким месячным потреблением. На сегодня около 40% жителей Киева не платят за электроэнергию вовремя.