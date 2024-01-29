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У Раді анонсували підвищення тарифу на електроенергію для населення

29 січня 2024 13:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Раді анонсували підвищення тарифу на електроенергію для населення
Народний депутат Сергій Нагорняк. Фото: Facebook/ Сергій Нагорняк
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Тариф на електрику для мешканців України може збільшитися вдвічі та досягти майже 6 гривень за кіловат-годину. Втім, у країні є необхідність збереження фінансової підтримки для тих, хто не зможе сплатити за збільшений тариф.

Про це повідомив народний депутат України, член Комітету з енергетичних та ЖКГ питань Сергій Нагорняк в інтерв'ю виданню "Телеграф".

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Підвищення тарифу на електроенергію для українців

Нардеп повідомив, що наша держава та міжнародні партнери мають допомогти громадянам у такій ситуації. Однак слід усвідомлювати, що держава не спроможна забезпечити субсидії всім без винятку.

Також він зазначив, що завдяки лібералізації тарифів дві державні компанії зможуть припинити субсидування населення та через рік накопичити кошти для завершення будівництва 3-го та 4-го блоків Хмельницької АЕС.

Крім того, компанія "Укргідроенерго" зможе розпочати будівництво Канівської ГАЕС потужністю 1000 МВт, вартість якої оцінюється у 1,2 млрд доларів.

Який тариф на електроенергію для українців зараз

На цей час тариф на електроенергію для населення України становить 2 гривні 64 копійки, тоді як ринкова вартість електроенергії варіюється від 5 до 6 гривень за кіловат-годину, не враховуючи тарифів на диспетчеризацію та доставку.

Нагадаємо, в Україні споживачі електроенергії почали зловживати можливістю не платити за світло. Найбільше боржників зараз у регіонах, які не мали системного впливу бойових дій, наприклад, у Чернівецькій області.

Також повідомлялося, що у Києві 140 тисяч сімей заборгували щонайменше за три місяці споживання електроенергії. Більшість із них проживає з невисоким місячним споживанням. На сьогодні близько 40% мешканців Києва не платять за електроенергію вчасно.

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