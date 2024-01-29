Yasno начинает отключать электроэнергию должникам — какую сумму задолжали украинцы

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

В период действия моратория на прекращение подачи электричества для жителей, количество абонентов Yasno, имеющих задолженность, увеличилось с 760 тысяч до 1,252 миллиона, что составляет рост на 65%. Общая сумма непогашенных долгов достигла 3,6 миллиарда гривен (3574,48 миллиона гривен).

Об этом сообщили представители Yasno в ответ на запрос Минфина.

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Задолженность за электроэнергию

Согласно данным компании, на начало 2024 года, большая часть долга приходится на Днепропетровскую область — 1,5 миллиарда гривен, за ней следует Киев с 1,1 миллиона гривен и Донецкая область с 963,8 миллиона гривен.

В плане роста задолженности, наибольшее увеличение наблюдается в Донецкой области — в 3,4 раза за последние три года. За ней идет город Киев с удвоением долга и Днепропетровская область с ростом в 1,9 раза.

Подавляющая часть всей задолженности по электроэнергии приходится на долги старше трех месяцев — 1,496 миллиарда гривен (41,9% от общего объема) и на долги за один месяц — 1,4556 миллиарда гривен (40,7%).

Что говорят в Yasno об отключении света должникам

Руководство Yasno объявило о планах начать отключения электроэнергии для должников с 29 января и подтвердило начало этого процесса сегодня, обещая заблаговременно уведомлять людей.

"Отключение электроэнергии будет производиться только после предварительного уведомления абонента не менее чем за 10 рабочих дней до даты отключения. В уведомлении будет указана причина, сумма задолженности и период, за который она возникла", — сказали в компании.

Напомним, что тариф на электричество для жителей Украины может увеличиться в два раза и достигнуть почти 6 гривен за киловатт-час. Впрочем, в стране есть необходимость сохранения финансовой поддержки для тех, кто не сможет оплатить увеличенный тариф.

Также сообщалось, что в Украине потребители электроэнергии начали злоупотреблять возможностью не платить за свет. Больше всего должников сейчас в регионах, которые не имели системного влияния боевых действий, например в Черновицкой области.