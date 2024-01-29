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Yasno починає відключати електроенергію боржникам — яку суму заборгували українці

29 січня 2024 19:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Yasno починає відключати електроенергію боржникам — яку суму заборгували українці
Вимкнення світла. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У період дії мораторію на припинення подачі електрики для мешканців кількість абонентів Yasno, які мають заборгованість, збільшилася з 760 тисяч до 1,252 мільйона, що становить зростання на 65%. Загальна сума непогашених боргів сягнула 3,6 мільярда гривень (3574,48 мільйона гривень).

Про це повідомили представники Yasno у відповідь на запит Мінфіну.

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Заборгованість за електроенергію

За даними компанії, на початок 2024 року, велика частина боргу припадає на Дніпропетровську область — 1,5 мільярда гривень, за нею слідує Київ з 1,1 мільйона гривень і Донецька область з 963,8 мільйона гривень.

У плані зростання заборгованості найбільше збільшення спостерігається в Донецькій області — в 3,4 раза за останні три роки. За нею йде місто Київ із подвоєнням боргу та Дніпропетровська область зі зростанням у 1,9 раза.

Переважна частина всієї заборгованості з електроенергії припадає на борги старші за три місяці — 1,496 мільярда гривень (41,9% від загального обсягу) та на борги за один місяць — 1,4556 мільярда гривень (40,7%).

Що говорять у Yasno про відключення світла боржникам

Керівництво Yasno оголосило про плани розпочати відключення електроенергії для боржників з 29 січня і підтвердило початок цього процесу сьогодні, обіцяючи завчасно повідомляти людей.

"Відключення електроенергії буде здійснюватися тільки після попереднього повідомлення абонента не менше ніж за 10 робочих днів до дати відключення. У повідомленні буде зазначено причину, суму заборгованості та період, за який вона виникла", сказали в компанії.

Нагадаємо, що тариф на електрику для мешканців України може збільшитися вдвічі і досягти майже 6 гривень за кіловат-годину. Втім, у країні є необхідність збереження фінансової підтримки для тих, хто не зможе сплатити за збільшений тариф.

Також повідомлялося, що в Україні споживачі електроенергії почали зловживати можливістю не платити за світло. Найбільше боржників зараз у регіонах, які не мали системного впливу бойових дій, наприклад, у Чернівецькій області.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
Україна
борги
відключення світла
світло

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