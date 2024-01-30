Яким газом забезпечена Україна протягом чинного опалювального сезону — відповідь Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як Україна проходить чинний опалювальний сезон. За його словами, забезпечення тепла наразі використовується виключно коштом видобутого в Україні природного газу.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Шмигаль заявив, що наразі опалювальний сезон підтримується виключно українським газом

За словами голови українського уряду, "Нафтогазу" та "Укргазвидобуванню" вдалося збільшити обсяги видобутку газу на 11%, через що Україна вперше проходить опалювальний сезон за рахунок виключно видобутого в Україні газу.

"Хочу наголосити і відмітити, що "Нафтогаз" та "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%. Також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого обʼєму. Зараз у наших сховищах є близько 10 млрд кубічних метрів газу", — сказав він.

Політик звернув увагу, що наразі стан української енергосистеми збалансований, а також було збільшено імпорт електроенергії.

"Ми збільшили можливості імпорту електроенергії до 1,7 ГВт. Це доволі потужний об’єм, який допомагає нам збалансовувати нашу енергосистему під час російських атак і під час потреби балансування. Завдяки роботі наших Збройних сил, ППО, наших героїчних енергетиків пройдемо цей опалювальний сезон стабільно, так, як було в попередні роки", — зауважив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль провів робочу зустріч в Ужгороді з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. За її підсумками, сторони досягли згоди, що Словаччина підтримає надання Україні 50 млрд євро від Євросоюзу.

Також незадовго до цього, прем'єр-міністр заявив, що у Кабміні наразі не стоїть питання про збільшення цін на електроенергію для українців.