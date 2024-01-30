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Яким газом забезпечена Україна протягом чинного опалювального сезону — відповідь Шмигаля

30 січня 2024 21:06
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Ілля Рябінін
редактор
Яким газом забезпечена Україна протягом чинного опалювального сезону — відповідь Шмигаля
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як Україна проходить чинний опалювальний сезон. За його словами, забезпечення тепла наразі використовується виключно коштом видобутого в Україні природного газу. 

Про це він заявив в ефірі телемарафону

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За словами голови українського уряду, "Нафтогазу" та "Укргазвидобуванню" вдалося збільшити обсяги видобутку газу на 11%, через що Україна вперше проходить опалювальний сезон за рахунок виключно видобутого в Україні газу.

"Хочу наголосити і відмітити, що "Нафтогаз" та "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%. Також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого обʼєму. Зараз у наших сховищах є близько 10 млрд кубічних метрів газу", — сказав він.

Політик звернув увагу, що наразі стан української енергосистеми збалансований, а також було збільшено імпорт електроенергії.

"Ми збільшили можливості імпорту електроенергії до 1,7 ГВт. Це доволі потужний об’єм, який допомагає нам збалансовувати нашу енергосистему під час російських атак і під час потреби балансування. Завдяки роботі наших Збройних сил, ППО, наших героїчних енергетиків пройдемо цей опалювальний сезон стабільно, так, як було в попередні роки", — зауважив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль провів робочу зустріч в Ужгороді з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. За її підсумками, сторони досягли згоди, що Словаччина підтримає надання Україні 50 млрд євро від Євросоюзу. 

Також незадовго до цього, прем'єр-міністр заявив, що у Кабміні наразі не стоїть питання про збільшення цін на електроенергію для українців. 

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
ціни на газ
опалювальний сезон
Україна

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