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Генсек ООН отреагировал на нападение Ирана на Израиль

14 апреля 2024 03:32
обновлено: 04:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Генсек ООН отреагировал на нападение Ирана на Израиль
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Фото: REUTERS/Alaa Al-Sukhni
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в ночь на воскресенье, 14 апреля, что решительно осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает остановиться.

Об этом Антониу Гутерреш написал в соцсети Х.

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"Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабное нападение на Израиль со стороны Ирана. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий. Ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну", — отметил генсек ООН.

Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х генсека ООН Антониу Гутерриша
Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х генсека ООН Антониу Гутерриша

Напомним, что вечером субботы, 13 апреля, Иран запустил по Израилю ударные беспилотники. Позже в США сообщили о около 500 ракетах и дронах, которые были запущены по Израилю.

Также мы писали, что в результате атаки на Израиль есть раненые. Среди них ребенок.

Добавим, что мировые лидеры тоже отреагировали на нападение Ирана на Израиль, осудив действия Тегерана.

Иран
Израиль
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ООН
Антониу Гутерриш
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