Выборы в США — Харрис несколько опережает Трампа

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: AFP

В Соединенных Штатах Америки (США) продолжается избирательная кампания. Вице-президент США Камала Харрис, по данным опросов, несколько опережает бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Cook Political Report Swing State Project.

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Согласно обнародованным результатам соцопросов, Харрис опережает Трампа в пяти из семи ключевых штатов.

Вице-президента США больше поддерживают в Аризоне, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Единственный штат, где Трамп все еще держит незначительное преимущество — это Невада, хотя с мая Харрис сократила преимущество Трампа на шесть пунктов.

Если взять процентное соотношение, то Харрис имеет поддержку 48% избирателей, Трамп незначительно отстает — у него 47%.

Харрис больше поддерживают в Аризоне, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Фото: Cook Political Report

Успех Харрис обусловлен ее консолидацией демократической базы и повышением поддержки среди независимых избирателей.

Опросы показывают, что Трамп продолжает иметь преимущество над Харрис в таких вопросах как: граница и иммиграция, контроль над инфляцией и прожиточным минимумом, борьба с преступностью и насилием.

Неопределившиеся избиратели говорят, что они больше обеспокоены тем, что Харрис определяет экономическую политику, чем Трампом, определяющим иммиграционную политику.