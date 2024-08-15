Выборы в США — Харрис несколько опережает Трампа

Харрис опередила Трампа в пяти важных штатах — что показывают опросы
В Соединенных Штатах Америки (США) продолжается избирательная кампания. Вице-президент США Камала Харрис, по данным опросов, несколько опережает бывшего президента Дональда Трампа.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Cook Political Report Swing State Project.
Что показывают опросы
Согласно обнародованным результатам соцопросов, Харрис опережает Трампа в пяти из семи ключевых штатов.
Вице-президента США больше поддерживают в Аризоне, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.
Единственный штат, где Трамп все еще держит незначительное преимущество — это Невада, хотя с мая Харрис сократила преимущество Трампа на шесть пунктов.
Если взять процентное соотношение, то Харрис имеет поддержку 48% избирателей, Трамп незначительно отстает — у него 47%.
Успех Харрис обусловлен ее консолидацией демократической базы и повышением поддержки среди независимых избирателей.
Опросы показывают, что Трамп продолжает иметь преимущество над Харрис в таких вопросах как: граница и иммиграция, контроль над инфляцией и прожиточным минимумом, борьба с преступностью и насилием.
Неопределившиеся избиратели говорят, что они больше обеспокоены тем, что Харрис определяет экономическую политику, чем Трампом, определяющим иммиграционную политику.
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