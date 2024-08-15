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Гарріс випередила Трампа у п'яти важливих штатах — що показують опитування

15 серпня 2024 13:55
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вибори у США — Гарріс дещо випереджає Трампа
Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Сполучених Штатах Америки (США) тривають запеклі виборчі перегони. Віцепрезидентка США Камала Гарріс, за даними опитувань, дещо випереджає колишнього президента Дональда Трампа.

Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією Cook Political Report Swing State Project.

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Згідно з оприлюдненими результатами соцопитувань, Гарріс випереджає Трампа в п’яти із семи ключових штатів.

Віцепрезидентку США більше підтримують у Аризоні, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.

Єдиний штат, де Трамп все ще тримає незначну перевагу — це Невада, хоча з травня Гарріс скоротила перевагу Трампа на шість пунктів.  

Якщо взяти відстоткове співвідношення, то Гарріс має підтримку 48% виборців, Трамп незначно відстає — у нього 47%.

Рейтинги Гарріс та Трампа
Гарріс більше підтримують у Аризоні, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині. Фото: Cook Political Report

Успіх Гарріс зумовлений її консолідацією демократичної бази та збільшенням підтримки серед незалежних виборців.

Опитування показують, що Трамп продовжує мати перевагу над Гарріс у таких питаннях: кордон та імміграція, контроль над інфляцією та прожитковим мінімумом, боротьба зі злочинністю та насильством.

Виборці, які не визначилися, кажуть, що вони більше стурбовані тим, що Гарріс визначає економічну політику, ніж Трампом, який визначає імміграційну політику.

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