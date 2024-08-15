Рустем Умєров — міністр оборони провів розмову з Ллойдом Остіном

Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США
Міністр оборони Рустем Умєров у четвер, 15 серпня, провів розмову зі своїм колегою зі США Ллойдом Остіном. Військові керівники обговорили ситуацію на фронті в Україні та потреби Сил оборони.
Про це Рустем Умєров повідомив у своєму Telegram.
Розмова Умєрова та Остіна
"Мав продуктивну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Детально поінформував про поточну ситуацію на фронті та потребах, необхідних для наших Сил оборони", — йдеться у повідомленні.
Умєров висловив вдячність Остіну та американському народу за безперервну та всебічну підтримку з початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Спільними зусиллями з нашими союзниками продовжуємо боротьбу за мир у нашій країні та стабільність у Європі та світі", — підкреслив міністр оборони.
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