Україна тепер має інструмент впливу на Путіна, щоб він не міг ігнорувати другий Саміт миру

Путін не зможе заморозити війну — Подоляк про вигоду Україні від операції в Курській області
Україна потребує здобутків на полі бою з тим, щоб Путін не зміг заморозити війну і накопичити сили. Крім того, операція в Курській області надасть Україні потужних переваг у переговорному процесі на другому Саміті миру.
Про це в етері Єдиного телемарафону заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
Чому Курська область стане інструментом впливу на Путіна
За словами Подоляка, тепер Росії доведеться брати участь у другому Саміті миру разом з Китаєм та Бразилією. Путіну буде просто неможливо говорити про якесь там "припинення вогню", що є на руку тільки йому для нарощування сил і чисельності армії для чергових наступів на Україну.
"Якщо заморозити бойові дії зараз, це означатиме не тільки те, що Росія залишиться на Донбасі та Півдні, але й що ЗСУ залишаться у Курській області", — зазначив Подоляк.
Радник голови Офісу президента акцентував, що Україна зараз реалізувала право захищатися від агресії, навіть на території ворога. Такі положення цілком законні в рамках міжнародного права.
Крім цього, операція в Курській області була необхідна ще й через те, що армія РФ розмістила біля наших кордонів артилерію та обстрілює мирні міста.
Читайте Новини.LIVE!