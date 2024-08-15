Україна тепер має інструмент впливу на Путіна, щоб він не міг ігнорувати другий Саміт миру

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Скриншот

Україна потребує здобутків на полі бою з тим, щоб Путін не зміг заморозити війну і накопичити сили. Крім того, операція в Курській області надасть Україні потужних переваг у переговорному процесі на другому Саміті миру.

Про це в етері Єдиного телемарафону заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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За словами Подоляка, тепер Росії доведеться брати участь у другому Саміті миру разом з Китаєм та Бразилією. Путіну буде просто неможливо говорити про якесь там "припинення вогню", що є на руку тільки йому для нарощування сил і чисельності армії для чергових наступів на Україну.

"Якщо заморозити бойові дії зараз, це означатиме не тільки те, що Росія залишиться на Донбасі та Півдні, але й що ЗСУ залишаться у Курській області", — зазначив Подоляк.

Радник голови Офісу президента акцентував, що Україна зараз реалізувала право захищатися від агресії, навіть на території ворога. Такі положення цілком законні в рамках міжнародного права.

Крім цього, операція в Курській області була необхідна ще й через те, що армія РФ розмістила біля наших кордонів артилерію та обстрілює мирні міста.