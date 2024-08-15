У Украины теперь есть инструмент влияния на Путина, чтобы он не мог игнорировать второй Саммит мира

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Скриншот

Украина нуждается в достижениях на поле боя с тем, чтобы Путин не смог заморозить войну и накопить силы. Кроме того, операция в Курской области предоставит Украине мощные преимущества в переговорном процессе на втором Саммите мира.

Об этом в эфире Единого телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, теперь России придется участвовать во втором Саммите мира вместе с Китаем и Бразилией. Путину будет просто невозможно говорить о каком-то там "прекращении огня", что есть на руку только ему для наращивания сил и численности армии для очередных наступлений на Украину.

"Если заморозить боевые действия сейчас, это означает не только то, что Россия останется на Донбассе и Юге, но и что ВСУ останутся в Курской области", — отметил Подоляк.

Советник главы Офиса президента акцентировал, что Украина сейчас реализовала право защищаться от агрессии даже на территории врага. Такие положения вполне законны в рамках международного права.

Кроме этого, операция в Курской области была необходима еще и потому, что армия РФ разместила у наших границ артиллерию и обстреливает мирные города.