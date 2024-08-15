У Украины теперь есть инструмент влияния на Путина, чтобы он не мог игнорировать второй Саммит мира

Путин не сможет заморозить войну — Подоляк о выгоде Украины от операции в Курской области
Украина нуждается в достижениях на поле боя с тем, чтобы Путин не смог заморозить войну и накопить силы. Кроме того, операция в Курской области предоставит Украине мощные преимущества в переговорном процессе на втором Саммите мира.
Об этом в эфире Единого телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Почему Курская область станет инструментом влияния на Путина
По словам Подоляка, теперь России придется участвовать во втором Саммите мира вместе с Китаем и Бразилией. Путину будет просто невозможно говорить о каком-то там "прекращении огня", что есть на руку только ему для наращивания сил и численности армии для очередных наступлений на Украину.
"Если заморозить боевые действия сейчас, это означает не только то, что Россия останется на Донбассе и Юге, но и что ВСУ останутся в Курской области", — отметил Подоляк.
Советник главы Офиса президента акцентировал, что Украина сейчас реализовала право защищаться от агрессии даже на территории врага. Такие положения вполне законны в рамках международного права.
Кроме этого, операция в Курской области была необходима еще и потому, что армия РФ разместила у наших границ артиллерию и обстреливает мирные города.
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