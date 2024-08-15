Рустем Умеров – министр обороны провел разговор с Ллойдом Остином

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: РБК-Украина

Министр обороны Рустем Умеров в четверг, 15 августа, провел разговор со своим коллегой из США Ллойдом Остином. Военные руководители обсудили ситуацию на фронте в Украине и потребности сил обороны.

Об этом Рустем Умеров сообщил в своем Telegram.

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"У него был продуктивный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Подробно проинформировал о текущей ситуации на фронте и потребностях, необходимых для наших Сил обороны", — говорится в сообщении.

Умеров выразил благодарность Остину и американскому народу за непрерывную и всестороннюю поддержку с начала полномасштабного вторжения России.

"Совместными усилиями с нашими союзниками продолжаем борьбу за мир в нашей стране и стабильность в Европе и мире", — подчеркнул министр обороны.