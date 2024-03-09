Франция инициирует создание альянса стран, готовых отправить войска в Украину
Франция инициирует формирование альянса стран, рассматривающих возможность отправки военных подразделений в Украину. Прежде всего это касается балтийских государств.
Об этом сообщило издание Politico в субботу, 9 марта.
Позиция Франции по вопросу оказания помощи Украине
Во время визита в Литву глава МИД Франции Стефан Сежурне отметил важность международной поддержки Украины, включая помощь в деактивации мин.
Стефан Сежурне заявил, что Франция готова рассмотреть разные варианты помощи в будущем.
Он также подчеркнул, что решение о помощи Украине должно приниматься без внешнего давления, в том числе со стороны России.
Литовский министр иностранных дел поддержал эту позицию, заявив, что необходимо установить четкие границы для России, а не ограничивать себя. Он также отметил необходимость поддержки Украины в ее потребностях.
Напомним, что Макрон рассказал, при каких условиях Франция введет войска в Украину.
Ранее мы писали, что Франция поддержит инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины.
Также мы сообщали, что глава МИД Британии выступил против отправки западных военных в Украину.
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