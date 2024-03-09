Франція ініціює створення альянсу країн, які готові відправити війська в Україну

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне з міністрами країн Балтії. Фото: Пятрас Малукас/AFP

Франція ініціює формування альянсу країн, які розглядають можливість надсилання військових підрозділів до України. Перш за все, це стосується балтійських держав.

Про це повідомило видання Politico у суботу, 9 березня.

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Позиція Франції у питанні надання допомоги Україні

Під час візиту до Литви, глава МЗС Франції Стефан Сежурне наголосив на важливості міжнародної підтримки Україні, включаючи допомогу в деактивації мін.

Стефан Сежурне заявив, що Франція готова розглянути різні варіанти допомоги в майбутньому.

Він також підкреслив, що рішення про допомогу Україні мають прийматися без зовнішнього тиску, зокрема з боку Росії.

Литовський міністр закордонних справ підтримав цю позицію, заявивши, що необхідно встановити чіткі межі для Росії, а не обмежувати себе. Він також наголосив на необхідності підтримки України в її потребах.

Нагадаємо, що Макрон розповів, за яких умов Франція введе війська в Україну.

Раніше ми писали, що Франція підтримає ініціативу Чехії у закупівлі боєприпасів для України.

Також ми повідомляли, що глава МЗС Британії виступив проти відправлення західних військових до України.