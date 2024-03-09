Глава МЗС Британії виступив проти відправлення західних військових до України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Фото: AP

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон виступив проти ідеї відправлення західних військових до України навіть з метою проведення тренувальних місій. За його словами, набагато краще проводити навчання за межами України.

Про це міністр повідомив в інтерв'ю для німецької газети Sueddeutsche Zeitung у суботу, пише AFP 9 березня.

Читайте також:

Заява Кемерона

Кемерон заявив, що краще проводити навчальні місії за межами України, уточнивши, що Британія вже підготувала в такому форматі близько 60 тисяч українських солдатів.

На думку Кемерона, розміщення іноземних військових на українській території може перетворити їх на цілі для Росії.

Він також висловив думку, що Україні потрібно більше зброї дальньої дії та заявив про свою готовність співпрацювати з Берліном, щоб подолати опір Німеччини щодо постачання українцям німецьких крилатих ракет Taurus.

Нагадаємо, Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують відправляти сухопутні війська до України.

Крім того, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню прокоментував заяви президента Емманюеля Макрона про відправку військ до України.