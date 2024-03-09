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Глава МИД Британии выступил против отправки западных военных в Украину

9 марта 2024 21:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Глава МИД Британии выступил против отправки западных военных в Украину
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон выступил против идеи отправки западных военных в Украину, даже с целью проведения тренировочных миссий. По его словам, намного лучше проводить учения за пределами Украины.

Об этом министр сообщил в интервью для немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung в субботу, пишет AFP 9 марта.

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Заявление Кэмерона

Кэмерон заявил, что предпочтительнее проводить обучающие миссии за пределами Украины, уточнив, что Британия уже подготовила в таком формате около 60 тысяч украинских солдат.

По мнению Кэмерона, размещение иностранных военных на украинской территории может превратить их в цели для России.

Он также выразил мнение, что Украине требуется больше оружия дальнего действия, и заявил о своей готовности сотрудничать с Берлином, чтобы преодолеть сопротивление Германии касательно поставок украинцам немецких крылатых ракет Taurus.

Напомним, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

Кроме того, министр обороны Франции Себастьен Лекорню прокомментировал заявления президента Эмманюэля Макрона об отправке войск в Украину.

Великобритания
военные учения
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политики
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