Эрдоган подписал ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь единственной страной, не одобрившей присоединение Швеции, является Венгрия.
Об этом сообщает france 24.
Эрдоган подписал ратификацию членства Швеции в НАТО
Так, Эрдоган поставил свою подпись на ратификации членства Швеции в Североатлантическом Альянсе.
Венгрия остается единственным государством-членом НАТО, которое еще не одобрило присоединение Швеции.
Отмечается, что сегодня премьер Швеции предложил своему коллеге Орбану встретиться на следующей неделе в Брюсселе, чтобы обсудить заявку на вступление.
По словам премьера Венгрии, он подтвердил поддержку правительства относительно этого вопроса.
Напомним, что парламент Турции одобрил членство Швеции в Североатлантическом Альянсе 23 января. Впервые заявку Швеция подала еще в начале 2022 года.
Также мы писали, что американский президент Джо Байден поставил одобрение Турцией членства Швеции в НАТО как предпосылку для продажи истребителей Анкары.
Сама Швеция отправит сотни военных в Латвию для усиления там сил НАТО после того, как она вступит в полноправное членство в Альянсе.
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