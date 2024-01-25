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Эрдоган подписал ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

25 января 2024 21:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Эрдоган подписал ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Facebook/Recep Tayyip Erdogan
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь единственной страной, не одобрившей присоединение Швеции, является Венгрия.

Об этом сообщает france 24.

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Эрдоган подписал ратификацию членства Швеции в НАТО

Так, Эрдоган поставил свою подпись на ратификации членства Швеции в Североатлантическом Альянсе.

Венгрия остается единственным государством-членом НАТО, которое еще не одобрило присоединение Швеции.

Отмечается, что сегодня премьер Швеции предложил своему коллеге Орбану встретиться на следующей неделе в Брюсселе, чтобы обсудить заявку на вступление.

По словам премьера Венгрии, он подтвердил поддержку правительства относительно этого вопроса.

Напомним, что парламент Турции одобрил членство Швеции в Североатлантическом Альянсе 23 января. Впервые заявку Швеция подала еще в начале 2022 года.

Также мы писали, что американский президент Джо Байден поставил одобрение Турцией членства Швеции в НАТО как предпосылку для продажи истребителей Анкары.

Сама Швеция отправит сотни военных в Латвию для усиления там сил НАТО после того, как она вступит в полноправное членство в Альянсе.

Турция
НАТО
Швеция
Реджеп Эрдоган

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