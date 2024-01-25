Ердоган підписав ратифікацію Туреччиною членства Швеції в НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно підписав ратифікацію членства Швеції в НАТО. Тепер єдиною країною, яка не схвалила приєднання Швеції, є Угорщина.
Про це повідомляє france 24.
Ердоган підписав ратифікацію членства Швеції в НАТО
Так, Ердоган поставив свій підпис на ратифікації членства Швеції в Північноатлантичному Альянсі.
Наразі Угорщина лишається єдиною державою-членом НАТО, яка ще не схвалила приєднання Швеції.
Зазначається, сьогодні прем’єр Швеції запропонував своєму колезі Орбану зустрітися наступного тижня в Брюсселі, щоб обговорити заявку на вступ.
За словами прем'єра Угорщини, він підтвердив підтримку від уряду щодо цього питання.
Нагадаємо, що парламент Туреччини схвалив членство Швеції в Північноатлантичному Альянсі 23 січня. Вперше цю заявку Швеція подала ще на початку 2022 року.
Також ми писали, що американський президент Джо Байден поставив схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО як передумову для продажу винищувачів Анкарі.
Натомість сама Швеція відправить сотні військових до Латвії для посилення там сил НАТО після того, як вона набуде повноправного членства в Альянсі.
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