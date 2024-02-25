Эксперт развенчал миф польских фермеров — о чем идет речь

Протест польских фермеров на границе с Украиной. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что польские фермеры навязывают миф, будто они борются с крупными украинскими агрохолдингами. По его словам, это неправда.

Об этом Денис Марчук сказал в эфире телемарафона в воскресенье, 25 февраля.

Миф польских фермеров

Марчук отметил, что крупные украинские холдинги грузят суда в Черном море по 40-50 тысяч.

"А то, что везут транзитом через Польшу, используя небольшие партии автомобильными перевозками — это малый и средний сегмент и тот, который географически находится возле западных границ, потому что у него нет другого выхода, как в Европе искать своего покупателя", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на блокаду польско-украинской границы. Он подчеркнул, что сейчас очень важно сохранить союз с Варшавой.

Также сегодня неизвестные высыпали по меньшей мере десять вагонов украинской кукурузы в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства. Это самая масштабная порча украинского зерна с начала протестов польских фермеров.

Польские фермеры возобновили протест на пункте пропуска "Устилуг — Зосин". В результате этого на границе с Украиной сформировалась очередь из грузовиков.