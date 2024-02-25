Експерт розвінчав міф польських фермерів — про що йдеться

Протест польських фермерів на кордоні з Україною. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що польські фермери нав’язують міф, що вони нібито борються з великими українськими агрохолдингами. За його словами, це неправда.

Про це Денис Марчук сказав в ефірі телемарафону у неділю, 25 лютого.

Міф польських фермерів

Марчук зазначив, що великі українські холдинги вантажать судна в Чорному морі по 40-50 тисяч.

"А те, що везуть транзитом через Польщу, використовуючи невеликі партії автомобільними перевезеннями — це малий і середній сегмент і той, який географічно знаходиться біля західних кордонів, тому що у нього немає іншого виходу, як в Європі шукати свого покупця", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на блокаду польсько-українського кордону. Він наголосив, що наразі дуже важливо зберегти союз з Варшавою.

Також сьогодні невідомі особи висипали щонайменше десять вагонів української кукурудзи у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства. Це наймасштабніше псування українського збіжжя від початку протестів польських фермерів.

Польські фермери відновили протест на пункті пропуску "Устилуг — Зосин". Внаслідок цього на кордоні з Україною сформувалася черга з вантажівок.