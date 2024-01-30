Экс-командир "Азова" Жорин прокомментировал встречу Ермака и Кулебы с главой МИД Венгрии

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram Максима Жорина

Бывший командир полка "Азов", майор НГУ Максим Жорин прокомментировал встречу Андрея Ермака и Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Закарпатье. По его словам, все нацменьшинства должны иметь равноправие, чтобы не допустить нового проявления сепаратизма.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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По словам военного, предоставление привилегий нацменьшинствам может представлять угрозу украинскому суверенитету.

Сообщение Жорина. Источник: Telegram

"Стоит внимательно следить за политическими решениями на Закарпатье. История должна давно научить, что все заигрывания с "меньшинствами" в дальнейшем имеют х***вые последствия для украинского суверенитета. Особенно, если это касается тех категорий, которые имеют определенные мнения и планы относительно нашей территории", — написал он.

По словам Жорина, единственный путь не допустить новой вспышки сепаратизма — уравнять в правах все нацменьшинства в Украине.

"Все представители национальных меньшинств должны иметь равные права, без отдельных привилегий. Иначе это прямой путь к сепаратистским движениям и новым проблемам для страны", — подчеркнул он.

Напомним, что вчера в Закарпатье проходила встреча министра иностранных дел Венгрии Петером Сийярто с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. В ходе встречи стороны договорились об урегулировании прав венгерских нацменьшинств в Украине, обсудили встречу главы венгерского правительства Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения.