Экс-командир "Азова" Жорин прокомментировал встречу Ермака и Кулебы с главой МИД Венгрии
Бывший командир полка "Азов", майор НГУ Максим Жорин прокомментировал встречу Андрея Ермака и Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Закарпатье. По его словам, все нацменьшинства должны иметь равноправие, чтобы не допустить нового проявления сепаратизма.
Об этом он написал в своем блоге в Telegram.
Жорин прокомментировал встречу Ермака и Кулебы с Сийярто
По словам военного, предоставление привилегий нацменьшинствам может представлять угрозу украинскому суверенитету.
"Стоит внимательно следить за политическими решениями на Закарпатье. История должна давно научить, что все заигрывания с "меньшинствами" в дальнейшем имеют х***вые последствия для украинского суверенитета. Особенно, если это касается тех категорий, которые имеют определенные мнения и планы относительно нашей территории", — написал он.
По словам Жорина, единственный путь не допустить новой вспышки сепаратизма — уравнять в правах все нацменьшинства в Украине.
"Все представители национальных меньшинств должны иметь равные права, без отдельных привилегий. Иначе это прямой путь к сепаратистским движениям и новым проблемам для страны", — подчеркнул он.
Напомним, что вчера в Закарпатье проходила встреча министра иностранных дел Венгрии Петером Сийярто с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. В ходе встречи стороны договорились об урегулировании прав венгерских нацменьшинств в Украине, обсудили встречу главы венгерского правительства Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения.
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