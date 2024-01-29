Україна та Угорщина обговорили зустріч Орбана і Зеленського

Голова МЗС України Дмитро Кулеба, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: Новини.LIVE

В Ужгороді, сьогодні, 29 січня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, його угорський колега Петер Сійярто та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак України обговорили деталі запланованої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Представники обох країн зазначили, зацікавлені в такій зустрічі.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, вони заявили про це під час зустрічі в Ужгороді.

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За словами Андрія Єрмака, Угорщина та Україна зацікавлені в зустрічі та переговорах між Зеленським і Орбаном. Керівник Офісу Президента також зауважив, що спільні цінності сусідніх країн стануть "фундаментом для зміцнення двосторонніх стосунків".

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"Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість в проведенні зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента України. Я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною.і вона дійсно відкрила нову сторінку в наших відносинах", — підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Сторони обговорили питання врегулювання прав угорської меншини у Закарпатті.

Додамо, Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з очільником МЗС і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження. Сталося це зранку, 29 січня.