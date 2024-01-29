Зустріч в Ужгороді: Яременко прокоментував перемовини

Петер Сійярто, Андрій Єрмак та Дмитро Кулеба на спільній зустрічі в Ужгороді. Фото: ТГ/Андрій Єрмак

Українська дипломатія намагається усувати перешкоди на шляху до Європейського Союзу, НАТО та вирішувати проблеми із сусідами. Це є зобов'язанням офіційного Києва.

А зустріч міністра закордонних справ Дмитра Кулеби зі своїм угорським колегою Петером Сійярто необов'язково може бути пов'язаною із ймовірним візитом до України угорського прем'єра Віктора Орбана.

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Про це Новини.LIVE сказав дипломат та депутат "Слуга народу" Богдан Яременко.

За його соловами, наразі тло для дипломатичних переговорів поміж Угорщиною та Україною — досить складне.

Проте українська дипломатія займається тим, чим і повинна займатися: намагається усувати перешкоди на шляху до Європейського Союзу, НАТО та вирішувати проблеми із сусідами.

Богдан Яременко. Фото: Слуга Народу

Мовляв, це є зобов'язанням України. І партнери в ЄС та НАТО теж очікують від України конструктивності. І власне українська дипломатія цим наразі і займається.

"У нас дуже досвідчений президент та міністр закордонних справ, вони прекрасно можуть розуміти перспективи переконати Орбана, але маємо вести переговори і намагатися пояснювати свою позицію. Хоча для того, аби показати ситуацію, якою вона є, в ЄС і НАТО. Мовляв, Україна зробила все, що від неї залежить, аби зняти проблеми з Угорщиною", — підсумував Яременко.

Нагадаємо, у понеділок, 29 січня, в Ужгороді розпочалася зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з головою МЗС Дмитром Кулебою та очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

За словами Єрмака, зустріч спрямована на те, аби налагодити відносини між країнами — "потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові".