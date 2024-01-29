Зустріч в Ужгороді: Яременко прокоментував перемовини

Кулеба та Єрмак зустрілися із Сійярто: Яременко прокоментував
Українська дипломатія намагається усувати перешкоди на шляху до Європейського Союзу, НАТО та вирішувати проблеми із сусідами. Це є зобов'язанням офіційного Києва.
А зустріч міністра закордонних справ Дмитра Кулеби зі своїм угорським колегою Петером Сійярто необов'язково може бути пов'язаною із ймовірним візитом до України угорського прем'єра Віктора Орбана.
Про це Новини.LIVE сказав дипломат та депутат "Слуга народу" Богдан Яременко.
За його соловами, наразі тло для дипломатичних переговорів поміж Угорщиною та Україною — досить складне.
Проте українська дипломатія займається тим, чим і повинна займатися: намагається усувати перешкоди на шляху до Європейського Союзу, НАТО та вирішувати проблеми із сусідами.
Мовляв, це є зобов'язанням України. І партнери в ЄС та НАТО теж очікують від України конструктивності. І власне українська дипломатія цим наразі і займається.
"У нас дуже досвідчений президент та міністр закордонних справ, вони прекрасно можуть розуміти перспективи переконати Орбана, але маємо вести переговори і намагатися пояснювати свою позицію. Хоча для того, аби показати ситуацію, якою вона є, в ЄС і НАТО. Мовляв, Україна зробила все, що від неї залежить, аби зняти проблеми з Угорщиною", — підсумував Яременко.
Нагадаємо, у понеділок, 29 січня, в Ужгороді розпочалася зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з головою МЗС Дмитром Кулебою та очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.
За словами Єрмака, зустріч спрямована на те, аби налагодити відносини між країнами — "потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові".
Читайте Новини.LIVE!