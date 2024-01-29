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Кулеба и Ермак встретились с Сийярто: Яременко прокомментировал

29 января 2024 15:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Встреча в Ужгороде: Яременко прокомментировал переговоры
Петер Сийярто, Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба на совместной встрече в Ужгороде. Фото: ТГ/Андрей Ермак
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украинская дипломатия пытается устранять препятствия на пути в Европейский Союз, НАТО и решать проблемы с соседями. Это обязательство официального Киева.

А встреча министра иностранных дел Дмитрия Кулебы со своим венгерским коллегой Петером Сийярто необязательно может быть связана с вероятным визитом в Украину венгерского премьера Виктора Орбана.

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Об этом Новини.LIVE сказал дипломат и депутат "Слуга народа" Богдан Яременко.

По его словам, сейчас фон для дипломатических переговоров между Венгрией и Украиной довольно сложный.

Тем не менее, украинская дипломатия занимается тем, чем и должна заниматься: пытается устранять препятствия на пути в Европейский Союз, НАТО и решать проблемы с соседями.

Запрет выдачи туристических виз россиянам в Европу.
Богдан Яременко. Фото: ''Слуга народа''

Мол, это обязательство Украины. И партнеры в ЕС и НАТО тоже ожидают от Украины конструктивности. И, собственно, украинская дипломатия этим сейчас и занимается.

"У нас очень опытный президент и министр иностранных дел, они прекрасно могут понимать перспективы убедить Орбана, но должны вести переговоры и пытаться объяснять свою позицию. Хотя бы для того, чтобы показать ситуацию, какая она есть, в ЕС и НАТО. Мол, Украина сделала все, что от нее зависит, чтобы снять проблемы с Венгрией", — подытожил Яременко.

Напомним, в понедельник, 29 января, в Ужгороде началась встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой МИД Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

По словам Ермака, встреча направлена на то, чтобы наладить отношения между странами — "нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы".

Дмитрий Кулеба
Андрей Ермак
Венгрия
Украина
Петер Сиярто

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