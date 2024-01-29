Украина и Венгрия обсудили встречу Орбана и Зеленского

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Новини.LIVE

В Ужгороде сегодня, 29 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его венгерский коллега Петер Сийярто и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак Украины обсудили детали запланированной встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Представители обеих стран отметили, что заинтересованы в такой встрече.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, они заявили об этом во время встречи в Ужгороде.

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По словам Андрея Ермака, Венгрия и Украина заинтересованы во встрече и переговорах между Зеленским и Орбаном. Руководитель Офиса Президента также отметил, что общие ценности соседних стран станут "фундаментом укрепления двусторонних отношений".

Ермак выразил благодарность Петеру Сийярто за обсуждение и поддержание Формулы мира Зеленского.

"Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали о том, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины. Я считаю, что мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече. Мы все понимаем и заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной. И она действительно открыла новую страницу в наших отношениях", — подчеркнул Ермак.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Стороны обсудили вопросы урегулирования прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Добавим, Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения. Случилось это сегодня утром, 29 января.