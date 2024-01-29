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Украина и Венгрия обсудили встречу Орбана и Зеленского

29 января 2024 17:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украина и Венгрия обсудили встречу Орбана и Зеленского
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Ужгороде сегодня, 29 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его венгерский коллега Петер Сийярто и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак Украины обсудили детали запланированной встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Представители обеих стран отметили, что заинтересованы в такой встрече.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, они заявили об этом во время встречи в Ужгороде.

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По словам Андрея Ермака, Венгрия и Украина заинтересованы во встрече и переговорах между Зеленским и Орбаном. Руководитель Офиса Президента также отметил, что общие ценности соседних стран станут "фундаментом укрепления двусторонних отношений".

Ермак выразил благодарность Петеру Сийярто за обсуждение и поддержание Формулы мира Зеленского.

"Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали о том, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины. Я считаю, что мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече. Мы все понимаем и заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной. И она действительно открыла новую страницу в наших отношениях", — подчеркнул Ермак.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Стороны обсудили вопросы урегулирования прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Добавим, Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения. Случилось это сегодня утром, 29 января.

Владимир Зеленский
Дмитрий Кулеба
Андрей Ермак
Венгрия
Украина
Ужгород
Виктор Орбан
Петер Сиярто

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