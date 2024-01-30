Екскомандир "Азову" Жорін прокоментував зустріч Єрмака та Кулеби з головою МЗС Угорщини
Колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін прокоментував зустріч Андрія Єрмака та Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на Закарпатті. За його словами, всі нацменшини повинні мати рівноправ'я, аби не допустити нового прояву сепаратизму.
Про це він написав у своєму блозі в Telegram.
Жорін прокоментував зустріч Єрмака та Кулеби з Сійярто
За словами військового, надання привілеїв нацменшинам можуть чинити загрозу українському суверенітету.
"Варто уважно стежити за політичними рішеннями на Закарпатті. Історія мала б давно навчити, що всі загравання з "меншинами" в подальшому мають х***ві наслідки для українського суверенітету. Особливо, якщо це стосується тих категорій, які мають певні думки та плани щодо нашої території", — написав він.
За словами Жоріна, єдиний шлях не допустити нового спалаху сепаратизму — зрівняти в правах всі нацменшини в Україні.
"Всі представники національних меншин повинні мати рівні права, без окремих привілеїв. Інакше це прямий шлях до сепаратистських рухів та нових проблем для країни", — підкреслив він.
Нагадаємо, що вчора на Закарпатті відбулася зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петером Сійярто з головою МЗС України Дмитром Кулебою та очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Під час зустрічі сторони домовилися про врегулювання прав угорських нацменшин в Україні, обговорили зустріч голови угорського уряду Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським та відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження.
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