Екскомандир "Азову" Жорін прокоментував зустріч Єрмака та Кулеби з головою МЗС Угорщини

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram Максима Жоріна

Колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін прокоментував зустріч Андрія Єрмака та Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на Закарпатті. За його словами, всі нацменшини повинні мати рівноправ'я, аби не допустити нового прояву сепаратизму.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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За словами військового, надання привілеїв нацменшинам можуть чинити загрозу українському суверенітету.

Допис Жоріна. Джерело: Telegram

"Варто уважно стежити за політичними рішеннями на Закарпатті. Історія мала б давно навчити, що всі загравання з "меншинами" в подальшому мають х***ві наслідки для українського суверенітету. Особливо, якщо це стосується тих категорій, які мають певні думки та плани щодо нашої території", — написав він.

За словами Жоріна, єдиний шлях не допустити нового спалаху сепаратизму — зрівняти в правах всі нацменшини в Україні.

"Всі представники національних меншин повинні мати рівні права, без окремих привілеїв. Інакше це прямий шлях до сепаратистських рухів та нових проблем для країни", — підкреслив він.

Нагадаємо, що вчора на Закарпатті відбулася зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петером Сійярто з головою МЗС України Дмитром Кулебою та очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Під час зустрічі сторони домовилися про врегулювання прав угорських нацменшин в Україні, обговорили зустріч голови угорського уряду Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським та відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження.