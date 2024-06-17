Присвоили более 16 млн грн госучреждения — правоохранители назвали подозреваемых

Следственные действия. Фотоиллюстративное: НАБУ

Детективы НАБУ сообщили о подозрении трем лицам в завладении более 16 миллионов гривен госучреждения. Схему по присвоению средств провернули бывший руководитель Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" МВД Украины вместе с сообщниками.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в понедельник, 17 июня.

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Подробности схемы присвоения средств госпредприятия

По версии следствия, в 2020 году руководитель государственного учреждения вступил в сговор с владельцами общества с ограниченной ответственностью на завладение государственными средствами под видом выполнения договоров на поставку компьютерного оборудования.

"Для реализации схемы частная компания приобрела оборудование у официального дилера на территории Украины и перепродала его государственному учреждению уже втрое дороже. Для прикрытия своей деятельности создавалась видимость наличия конкурсных процедур путем привлечения к якобы переговорной процедуре связанных юридических лиц", — говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по статье "Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении". Директор предприятия задержан: мера пресечения предусматривает содержание под стражей с альтернативой внесения 3 млн грн залога.

Сообщение САП. Фото: скриншот

Напомним, киевскому адвокату, разоблаченному на попытке дачи взятки представителям НАБУ и САП, высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в размере 12 миллионов гривен залога.

Ранее сообщалось, что адвоката из столичной компании "Миллер" Алексея Носова разоблачили на взятке в размере 200 тысяч долларов.

Также мы писали, что бывшего руководителя "Полтаватопливо" подозревают в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба на 13 миллионов гривен.