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Екскерівника підрозділу МВС та двох його спільників викрили в заволодінні 16 млн грн

17 червня 2024 22:04
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Привласнили понад 16 млн грн держустанови — правоохоронці назвали підозрюваних
Слідчі дії. Фото ілюстративне: НАБУ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам у заволодінні понад 16 мільйонів гривень держустанови. Схему з привласнення коштів провернули колишній керівник Державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" МВС України разом з поплічниками.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у понеділок, 17 червня. 

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Подробиці схеми привласнення коштів держпідприємства

За версією слідства, у 2020 році керівник державної установи вступив у змову з власниками товариства з обмеженою відповідальністю на заволодіння державними коштами під виглядом виконання договорів на постачання комп’ютерного обладнання. 

"Для реалізації схеми приватна компанія придбала обладнання в офіційного дилера на території України та перепродала його державній установі вже втричі дорожче. Для прикриття своєї діяльності створювалася видимість наявності конкурсних процедур шляхом залучення до нібито переговорної процедури пов’язаних юридичних осіб", — йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за статтею "Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні". Директора підприємства затримано: запобіжний захід передбачає тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн застави.

Екскерівника підрозділу МВС та двох його спільників викрили в заволодінні 16 млн грн - фото 1
Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, київському адвокату, якого викрили на спробі дати хабара представникам НАБУ та САП, вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 12 мільйонів гривень застави. 

Раніше повідомлялося, що адвоката зі столичної компанії "Міллер" Олексія Носова викрили на хабарі в розмірі 200 тисяч доларів. 

Також ми писали, що колишнього керівника "Полтавапаливо" підозрюють у зловживанні службовим становищем та завданні збитків на 13 мільйонів гривень. 

САП
Кримінал
корупція
підозра
гроші
НАБУ
злочин

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