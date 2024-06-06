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Суд обрав запобіжний захід адвокату, який пропонував хабар у розмірі 200 тисяч доларів

6 червня 2024 15:18
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Адвокату-хабарнику обрали запобіжний захід
Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 12 мільйонів гривень застави київському адвокату, якого напередодні викрили на спробі дати хабара представникам НАБУ та САП. Окрім того, йому заборонено покидати Київ, він зобов'язаний здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України у четвер, 6 червня.

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Слідчі дії в рамках справи про заволодіння електричною енергією ПрАТ НЕК "Укренерго" та легалізації коштів на суму 716 мільйонів гривень проводяться стосовно одного з адвокатів юридичної компанії "Міллер" — Олексія Носова. Його підозрюють у спробі дати представникам НАБУ і САП хабара у розмірі 200 тисяч доларів.

ВАКС призначив адвокату заставу у 12 мільйонів гривень. Також його зобов'язали дотримуватися низки обов'язків, включаючи заборону на виїзд з Києва та області, здачу закордонних паспортів, а також носіння електронного браслета. Термін дії обов'язків становить два місяці.

Раніше ми писали, що адвоката зі столичної компанії "Міллер" Олексія Носова викрили на хабарі в розмірі 200 тисяч доларів. У фірмі заявили, що "не очікували такого від члена команди навіть на рівні слідчої версії". 

Нагадаємо, що також підозрюють колишнього керівника "Полтавапаливо" у завданні збитків на 13 мільйонів гривень. Зловживаючи службовим становищем, він незаконно відчужив комунальне майно.

САП
суд
розслідування
хабар
НАБУ
Укренерго

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