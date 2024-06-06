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Суд избрал меру пресечения адвокату, предлагавшему взятку в размере 200 тысяч долларов

6 июня 2024 15:18
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Адвокату-хабарнику обрали запобіжний захід
Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в размере 12 миллионов гривен залога киевскому адвокату, которого накануне разоблачили на попытке дать взятки представителям НАБУ и САП. Кроме того, ему запрещено покидать Киев, он обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины в четверг, 6 июня.

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Следственные действия в рамках дела о завладении электрической энергией ЧАО НЭК "Укрэнерго" и легализации средств на сумму 716 миллионов гривен проводятся в отношении одного из адвокатов юридической компании "Миллер" — Алексея Носова. Его подозревают в попытке дать представителям НАБУ и САП взятки в размере 200 тысяч долларов.

ВАКС назначил адвокату залог в 12 миллионов гривен. Также его обязали придерживаться ряда обязанностей, включая запрет на выезд из Киева и области, сдачу загранпаспортов, а также ношение электронного браслета. Срок действия обязанностей составляет 2 месяца.

Ранее мы писали, что адвоката из столичной компании "Миллер" Алексея Носова разоблачили на взятке в размере 200 тысяч долларов. В фирме заявили, что "не ожидали такого от члена команды даже на уровне следственной версии".

Напомним, что также подозревают бывшего руководителя "Полтатопливо" в нанесении ущерба на 13 миллионов гривен. Злоупотребляя служебным положением, он незаконно отчуждал коммунальное имущество.

САП
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НАБУ
Укрэнерго

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