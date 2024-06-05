Мустафа Найєм відреагував на викриття в хабарі адвоката з фірми брата Масі Найєма

Голова Держагентства з розвитку інфраструктури та реконструкції України Мустафа Найєм. Фото: Ковальчук Віктор / УНІАН

Голова Держагентства з розвитку інфраструктури та реконструкції України Мустафа Найєм висловив підтримку брату Масі Найєму у корупційній справі, пов'язаній з одним з адвокатів його компанії "Міллер" Олексієм Носовим. Останній підозрюється в хабарі в розмірі 200 тисяч доларів.

Про це Мустафа Найєм написав у Facebook у вівторок, 4 червня.

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"У мене є брат, якого я неймовірно люблю. Десять років тому він заснував адвокатську компанію, не маючи навіть грошей для оренди офісу. У це мало хто вірив, але йому вдалося — стати на ноги, завоювати повагу і визнання", — зазначив посадовець у дописі, до якого прикріпив фото з братом.

Мустафа (ліворуч) і Масі Найєми. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Він розповів, що опісля його брат пішов на фронт, вирішивши повернутись до управління своєю компанією після перемоги.

"А сьогодні в нього сталася особиста трагедія. Адвоката з його компанії запідозрили у пропозиції хабаря. Я знаю, що зараз йому неймовірно боляче, тому що знаю, з якою любов'ю і вірою він будував свою команду і з яким натхненням віддавався своїй справі", — зізнався Найєм.

Він додав, що не знає подробиць справи і яким буде закінчення, але впевнений, що брату і його компанії "вистачить мудрості та сил пройти й через це".

"Люблю. І вірю", — додав Найєм.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Мустафи Найєма

Що відомо про справу Олексія Носова

Нагадаємо, що адвоката зі столичної компанії "Міллер" Олексія Носова спіймали на хабарі в розмірі 200 тисяч доларів. Ця сума пропонувалась детективу НАБУ та прокурору САП у справі про крадіжку електрики Укренерго.

Як відомо, власником юридичної фірми "Міллер", де працює Носов, є адвокат, громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм, брат Мустафи Найєма.

Також ми повідомляли, що нещодавно підозру оголосили колишньому керівнику "Полтавапаливо" у заволодінні майже 13 мільйонів гривень. Чоловік зловживав службовим становищем і незаконно відчужив комунальне майно.