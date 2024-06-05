Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Мустафа Найем отреагировал на разоблачение во взятке адвоката из юридической компании брата arrow

Мустафа Найем отреагировал на разоблачение во взятке адвоката из юридической компании брата

5 июня 2024 00:44
обновлено: 01:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мустафа Найем отреагировал на разоблачение во взятке адвоката из фирмы брата Маси Найема
Глава Госагентства по развитию инфраструктуры и реконструкции Украины Мустафа Найем. Фото: Ковальчук Виктор / УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Госагентства по развитию инфраструктуры и реконструкции Украины Мустафа Найем выразил поддержку брату Маси Найему в коррупционном деле, связанном с одним из адвокатов его компании "Миллер" Алексеем Носовым. Последний подозревается во взятке в размере 200 тысяч долларов.

Об этом Мустафа Найем написал в Facebook во вторник, 4 июня.

Читайте также:

Реакция Мустафы Найема на разоблачение во взятке адвоката из фирмы Маси Найема

"У меня есть брат, которого я невероятно люблю. Десять лет назад он основал адвокатскую компанию, не имея даже денег для аренды офиса. В это мало кто верил, но ему удалось стать на ноги, завоевать уважение и признание", — отметил чиновник в сообщении, к которому прикрепил фото с братом.

Мустафа Найем отреагировал на разоблачение во взятке адвоката из фирмы брата Маси Найема
Мустафа (слева) и Маси Найемы. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Он рассказал, что после его брат ушел на фронт, решив вернуться к управлению своей компанией после победы.

"А сегодня у него произошла личная трагедия. Адвоката из его компании заподозрили в предложении взятки. Я знаю, что сейчас ему невероятно больно, потому что знаю, с какой любовью и верой он строил свою команду и с каким вдохновением предавался своему делу", — признался Найем.

Он добавил, что не знает подробностей дела и каким будет окончание, но уверен, что брату и его компании "хватит мудрости и сил пройти через это".

"Люблю. И верю", — добавил Найем.

Реакция Мустафы Найема на разоблачение во взятке адвоката из фирмы Маси Найема
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Мустафы Найема

Что известно о деле Алексея Носова

Напомним, что адвокат из столичной компании "Миллер" Алексей Носов был пойман на взятке в размере 200 тысяч долларов. Эта сумма предлагалась детективу НАБУ и прокурору САП по делу о воровстве электричества Укрэнерго.

Как известно, владельцем юридической фирмы "Миллер", где работает Носов, является адвокат, общественный деятель и военнослужащий ВСУ Маси Найем, брат Мустафы Найема.

Также мы сообщали, что недавно подозрение объявили бывшему руководителю "Полтатопливо" в завладении почти 13 миллионами гривен. Мужчина злоупотреблял служебным положением и незаконно отчуждал коммунальное имущество.

Мустафа Найем
адвокат
коррупция
взятка
юрист
преступление
семья
компании
закон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня