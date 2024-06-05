Мустафа Найем отреагировал на разоблачение во взятке адвоката из фирмы брата Маси Найема

Мустафа Найем отреагировал на разоблачение во взятке адвоката из юридической компании брата
Глава Госагентства по развитию инфраструктуры и реконструкции Украины Мустафа Найем выразил поддержку брату Маси Найему в коррупционном деле, связанном с одним из адвокатов его компании "Миллер" Алексеем Носовым. Последний подозревается во взятке в размере 200 тысяч долларов.
Об этом Мустафа Найем написал в Facebook во вторник, 4 июня.
Реакция Мустафы Найема на разоблачение во взятке адвоката из фирмы Маси Найема
"У меня есть брат, которого я невероятно люблю. Десять лет назад он основал адвокатскую компанию, не имея даже денег для аренды офиса. В это мало кто верил, но ему удалось стать на ноги, завоевать уважение и признание", — отметил чиновник в сообщении, к которому прикрепил фото с братом.
Он рассказал, что после его брат ушел на фронт, решив вернуться к управлению своей компанией после победы.
"А сегодня у него произошла личная трагедия. Адвоката из его компании заподозрили в предложении взятки. Я знаю, что сейчас ему невероятно больно, потому что знаю, с какой любовью и верой он строил свою команду и с каким вдохновением предавался своему делу", — признался Найем.
Он добавил, что не знает подробностей дела и каким будет окончание, но уверен, что брату и его компании "хватит мудрости и сил пройти через это".
"Люблю. И верю", — добавил Найем.
Что известно о деле Алексея Носова
Напомним, что адвокат из столичной компании "Миллер" Алексей Носов был пойман на взятке в размере 200 тысяч долларов. Эта сумма предлагалась детективу НАБУ и прокурору САП по делу о воровстве электричества Укрэнерго.
Как известно, владельцем юридической фирмы "Миллер", где работает Носов, является адвокат, общественный деятель и военнослужащий ВСУ Маси Найем, брат Мустафы Найема.
Также мы сообщали, что недавно подозрение объявили бывшему руководителю "Полтатопливо" в завладении почти 13 миллионами гривен. Мужчина злоупотреблял служебным положением и незаконно отчуждал коммунальное имущество.
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