Мустафа Найем отреагировал на разоблачение во взятке адвоката из фирмы брата Маси Найема

Глава Госагентства по развитию инфраструктуры и реконструкции Украины Мустафа Найем. Фото: Ковальчук Виктор / УНИАН

Глава Госагентства по развитию инфраструктуры и реконструкции Украины Мустафа Найем выразил поддержку брату Маси Найему в коррупционном деле, связанном с одним из адвокатов его компании "Миллер" Алексеем Носовым. Последний подозревается во взятке в размере 200 тысяч долларов.

Об этом Мустафа Найем написал в Facebook во вторник, 4 июня.

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"У меня есть брат, которого я невероятно люблю. Десять лет назад он основал адвокатскую компанию, не имея даже денег для аренды офиса. В это мало кто верил, но ему удалось стать на ноги, завоевать уважение и признание", — отметил чиновник в сообщении, к которому прикрепил фото с братом.

Мустафа (слева) и Маси Найемы. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Он рассказал, что после его брат ушел на фронт, решив вернуться к управлению своей компанией после победы.

"А сегодня у него произошла личная трагедия. Адвоката из его компании заподозрили в предложении взятки. Я знаю, что сейчас ему невероятно больно, потому что знаю, с какой любовью и верой он строил свою команду и с каким вдохновением предавался своему делу", — признался Найем.

Он добавил, что не знает подробностей дела и каким будет окончание, но уверен, что брату и его компании "хватит мудрости и сил пройти через это".

"Люблю. И верю", — добавил Найем.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Мустафы Найема

Что известно о деле Алексея Носова

Напомним, что адвокат из столичной компании "Миллер" Алексей Носов был пойман на взятке в размере 200 тысяч долларов. Эта сумма предлагалась детективу НАБУ и прокурору САП по делу о воровстве электричества Укрэнерго.

Как известно, владельцем юридической фирмы "Миллер", где работает Носов, является адвокат, общественный деятель и военнослужащий ВСУ Маси Найем, брат Мустафы Найема.

Также мы сообщали, что недавно подозрение объявили бывшему руководителю "Полтатопливо" в завладении почти 13 миллионами гривен. Мужчина злоупотреблял служебным положением и незаконно отчуждал коммунальное имущество.