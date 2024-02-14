Джонсон заявил, что не будет выносить на голосование помощь Украине, — журналист

Сенат США. Фото: АР

Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долл, 60 из которых — для Киева. Однако спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пока не намерен выносить на рассмотрение поддержанный Сенатом законопроект, содержащий помощь Украине.

Об этом во вторник, 13 февраля, сообщил американский журналист Джейк Шерман в соцсети Х (Twitter) со ссылкой на слова самого Джонсона.

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Что сказал Шерман

По словам Шермана, он спросил Джонсона, собирается ли тот вынести на рассмотрение в Палате законопроект Сената.

"В настоящее время точно нет. Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные дедлайны, и именно на этом сейчас сосредоточено внимание Палаты представителей", — цитирует журналист спикера.

Помощь Украине от США

Как известно, Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов для помощи Украине.

В дальнейшем принять решение должна Палата представителей, но дата голосования неизвестна. Спикер Майк Джонсон подверг критике законопроект Сената и подверг сомнению его одобрение.

Обе палаты Конгресса США должны поддержать закон, прежде чем президент Джо Байден его подпишет.

Глава украинского правительства Денис Шмигаль рассказал, что 50 млрд долларов с помощью США будут направлены на оборону Украины.